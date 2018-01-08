Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал ситуацию, связанную с постоянными обвинениями со стороны США о якобы вмешательстве России в выборы.

Как сообщает 8 января «Интерфакс» со ссылкой на заявление дипломата. Он отметил, что таким способом Вашингтон намерен оправдать расширение санкций, направленных против РФ.

Согласно заявлению Рябкова, Москва никогда не планировала и не планирует вмешиваться в выборы в других странах. В том числе речь идет и о выборах в американский Конгресс, которые должны состояться в наступившем году.

Ранее глава ЦРУ Майк Помпео заявил о том, что ему известно о намерении Российской Федерации «повлиять на исход выборов в Конгресс США». При этом никаких доказательств этим обвинениям Вашингтоном по-прежнему не приводится.