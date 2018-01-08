Заместитель генсека ООН посетит Сирию в январе

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок запланировал визит в САР с 9 по 12 января.

О его поездке рассказал официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик. Лоукок намерен провести встречу с представителями правительства Сирийской Арабской Республики и сделать выводы о том, какое влияние оказывает вооруженный конфликт на мирных жителей.

Ранее стало известно, что внешнеполитическое ведомство Сирии направило письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, в котором призвало его осудить бомбардировки мирных граждан в провинции Дейр эз-Зор, которые проводятся международной коалицией во главе с Соединенными Штатами Америки.