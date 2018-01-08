Госавтоинспекция предупредила москвичей об опасности на дорогах из-за непогоды

Жителей российской столицы предупредили о сложных погодных условиях, которые могут повлиять на ситуацию на дорогах.

Об этом проинформировали в пресс-службе столичного управления ГИБДД. Водителей призывают быть осторожными на дорогах, сообщает РИА Новости. Автомобилистов просят соблюдать безопасную дистанцию на дорогах, избегать резких маневров и при возникновении аварийной ситуации обозначать место дорожно-транспортного происшествия соответствующими знаками.

Ранее стало известно о том, что в Новой Москве произошла авария с участием семи автомобилей, в которой погиб один человек. Обстоятельства происшествия выясняются.