Националисты в Киеве разблокировали Киево-Печерскую Лавру

Ранее собравшиеся устроили акцию с плакатами и файерами.

Украинские радикалы из националистической организации С14 прекратили блокировку въезда в Киево-Печерскую лавру. Об этом проинформировали на странице организации в соцсети Facebook.

Ранее 8 января украинские СМИ написали, что порядка 30 человек в балаклавах из праворадикальной организации С14 заблокировали Киево-Печерскую лавру и перекрыли шлагбаум. Они объяснили свою акцию протеста тем, что выступают против ФСБ. Наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел вышел на переговоры с протестующими.

Сейчас на странице указывается, что акция возле Киево-Печерской лавры закончилась.