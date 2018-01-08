В Новой Москве столкнулись семь машин, погиб человек

Инцидент произошел на Калужском шоссе.

Как проинформировал источник в экстренных службах Москвы, в дорожно-транспортном происшествии погиб один человек. Об этом пишут РИА Новости. Авария случилась в районе поселка Газопровод. Обстоятельства происшествия в настоящий момент выясняются.

Ранее стало известно, что в Балашихе 7 января пять человек пострадали при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля. Авария произошла на федеральной автомобильной трассе М7 «Волга».