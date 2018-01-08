Проблема миграции разрывает Евросоюз — МИД Германии

Европейский союз не справляется с последствиями миграционного кризиса, который начался в 2015 году.

Об этом 8 января заявил глава германского МИД Зигмар Габриэль в ходе конференции в Брюсселе по проблеме формирования перспективного семилетнего бюджета Евросоюза на период с 2021 по 2027 год. Его заявление приводит ТАСС.

«Порой кажется, что она (проблема массовой миграции — прим.ред.) разрывает Европейский союз», — отметил Габриэль.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Германии подчеркнул, что страны-члены ЕС должны преодолеть разногласия для сохранения позиций содружества на международной арене. По его словам, в настоящее время Европейский союз лишь «в ограниченной степени» способен выполнять данную задачу.