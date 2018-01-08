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В отличии от Вашингтона Москва не вмешивается в выборы в других странах — МИД РФ

В отличии от Вашингтона Москва не вмешивается в выборы в других странах — МИД РФ

 Госавтоинспекция предупредила москвичей об опасности на дорогах из-за непогоды

Госавтоинспекция предупредила москвичей об опасности на дорогах из-за непогоды
Националисты в Киеве разблокировали Киево-Печерскую Лавру

Националисты в Киеве разблокировали Киево-Печерскую Лавру

 В Киеве националисты заблокировали Киево-Печерскую Лавру

В Киеве националисты заблокировали Киево-Печерскую Лавру
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20:55   8 Января 2018
Весь мир
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Сын Трампа сообщил причину возгорания в небоскребе отца

Сын Трампа сообщил причину возгорания в небоскребе отца

Сын американского лидера Эрик Трамп рассказал о пожаре в Trump Tower в Нью-Йорке.

В своем микроблоге в Twitter он написал, что небольшой пожар возник в охладительной башне на крыше небоскреба. Пожарный департамент Нью-Йорка прибыл через несколько минут после поступления сигнала о происшествии и проделал невероятную работу. Эрик Трамп отметил, что пожарные проявили себя как настоящие герои и заслуживают искренних благодарностей.

Ранее стало известно, что в Trump Tower начался пожар. В инциденте пострадали два человека.

 

Автор: Ольга Шпакова
#пожар #происшествия #трамп #весь мир #trump tower
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