Сын Трампа сообщил причину возгорания в небоскребе отца

Сын американского лидера Эрик Трамп рассказал о пожаре в Trump Tower в Нью-Йорке.

В своем микроблоге в Twitter он написал, что небольшой пожар возник в охладительной башне на крыше небоскреба. Пожарный департамент Нью-Йорка прибыл через несколько минут после поступления сигнала о происшествии и проделал невероятную работу. Эрик Трамп отметил, что пожарные проявили себя как настоящие герои и заслуживают искренних благодарностей.

There was a small electrical fire in a cooling tower on the roof of Trump Tower. The New York Fire Department was here within minutes and did an incredible job. The men and women of the #FDNY are true heroes and deserve our most sincere thanks and praise! https://t.co/xuTmq1GBbj — Eric Trump (@EricTrump) January 8, 2018

Ранее стало известно, что в Trump Tower начался пожар. В инциденте пострадали два человека.