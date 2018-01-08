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В Тюмени после пожара в многоэтажке завели дело о поджоге

В Тюмени после пожара в многоэтажке завели дело о поджоге

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В Тюмени после пожара в многоэтажке завели дело о поджоге

В Тюмени после пожара в многоэтажке завели дело о поджоге

 Пожар в девятиэтажном жилом доме в Тюмени ликвидировали

Пожар в девятиэтажном жилом доме в Тюмени ликвидировали
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20:45   8 Января 2018
Россия
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В Тюмени после пожара в многоэтажке завели дело о поджоге

В Тюмени после пожара в многоэтажке завели дело о поджоге

Следователи инициировали уголовное дело по статье «Поджог» после возгорания в жилой многоэтажке в Тюмени.

Об этом проинформировали в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета РФ по региону. По версии следствия, неизвестный совершил поджог в одной из квартир здания. Как отмечается в ведомстве, в результате пожара было повреждено и уничтожено имущество жильцов дома. Также в СК РФ сообщили, что при тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины.

Ранее сообщалось, что в городе Тюмень загорелся фасад девятиэтажки. Огонь охватил 500 квадратных метров здания. Пожарники ликвидировали пожар и занялись проливкой конструкций.

Автор: Ольга Шпакова
#пожар #ск рф #поджог #тюмень
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