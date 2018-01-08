В Киеве националисты заблокировали Киево-Печерскую Лавру

Об этом информируют украинские СМИ, ссылаясь на представителей группировки C14.

Радикалы заявили, что их акция направлена против «штаба сепаратистов и представителей ФСБ». Наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел ведет с протестующими переговоры. Также к ним вышли и другие священнослужители. Собравшиеся пришли с плакатами и жгут файеры. Как сообщается, к месту инцидента прибыли правоохранители, однако пока не вмешиваются в ситуацию.

Ранее в ночь на Рождество в Киеве участники радикальной организации «Черный комитет» совершили нападение на Российский центр науки и культуры. Они облили здание красной краской и хотели разбить окна здания.