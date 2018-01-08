Пожар в девятиэтажном жилом доме в Тюмени ликвидировали

Из здания было эвакуировано 160 жильцов.

Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС России по региону. Как сообщается, пожарные начали проливку конструкций. Спасатели рассказали, что пожар вспыхнул в одной из квартир, расположенной на четвертом этаже. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

Ранее сообщалось, что в Тюмени на улице Олимпийская загорелся фасад жилой многоэтажки. Сообщение об инциденте поступило в 17.41 по местному времени. Пожар охватил 500 квадратных метров здания. Сообщалось, что загорелся утеплитель с первого по седьмой этаж девятиэтажной постройки.