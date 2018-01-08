Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
В Тюмени после пожара в многоэтажке завели дело о поджоге

В Тюмени после пожара в многоэтажке завели дело о поджоге

 Пожар в девятиэтажном жилом доме в Тюмени ликвидировали

Пожар в девятиэтажном жилом доме в Тюмени ликвидировали
В Киеве националисты заблокировали Киево-Печерскую Лавру

В Киеве националисты заблокировали Киево-Печерскую Лавру

 Подозреваемого в убийстве правозащитницы Ноздровской задержали в Киеве

Подозреваемого в убийстве правозащитницы Ноздровской задержали в Киеве
Сын Трампа сообщил причину возгорания в небоскребе отца

Сын Трампа сообщил причину возгорания в небоскребе отца

 Глава бюро «Би-би-си» уволилась из-за дискриминации по половому признаку

Глава бюро «Би-би-си» уволилась из-за дискриминации по половому признаку
В Тюмени после пожара в многоэтажке завели дело о поджоге

В Тюмени после пожара в многоэтажке завели дело о поджоге

 Пожар в девятиэтажном жилом доме в Тюмени ликвидировали

Пожар в девятиэтажном жилом доме в Тюмени ликвидировали
В Киеве националисты заблокировали Киево-Печерскую Лавру

В Киеве националисты заблокировали Киево-Печерскую Лавру

 Подозреваемого в убийстве правозащитницы Ноздровской задержали в Киеве

Подозреваемого в убийстве правозащитницы Ноздровской задержали в Киеве
Сын Трампа сообщил причину возгорания в небоскребе отца

Сын Трампа сообщил причину возгорания в небоскребе отца

 Глава бюро «Би-би-си» уволилась из-за дискриминации по половому признаку

Глава бюро «Би-би-си» уволилась из-за дискриминации по половому признаку
19:37   8 Января 2018
Россия
63

Пожар в девятиэтажном жилом доме в Тюмени ликвидировали

Пожар в девятиэтажном жилом доме в Тюмени ликвидировали

Из здания было эвакуировано 160 жильцов.

Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС России по региону. Как сообщается, пожарные начали проливку конструкций. Спасатели рассказали, что пожар вспыхнул в одной из квартир, расположенной на четвертом этаже. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

Ранее сообщалось, что в Тюмени на улице Олимпийская загорелся фасад жилой многоэтажки. Сообщение об инциденте поступило в 17.41 по местному времени. Пожар охватил 500 квадратных метров здания. Сообщалось, что загорелся утеплитель с первого по седьмой этаж девятиэтажной постройки. 

Автор: Ольга Шпакова
#пожар #происшествия #тюмень
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы Россия
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы
Накануне Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После обращения Роскомнадзора к руководству социальной сети страница была разблокирована.
12:47   6 Января 2018
2317
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия

РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

18:05   5 Января 2018
4270
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
23452
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
15422
Новости smi2.ru
Порошенко лишил украинского гражданства более пяти тысяч человек в 2017 году

Порошенко лишил украинского гражданства более пяти тысяч человек в 2017 году

 Эксперты рассказали, насколько в России подорожает жилье в наступившем году

Эксперты рассказали, насколько в России подорожает жилье в наступившем году

 Экс-премьер Украины прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы

Экс-премьер Украины прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы

 Симоньян: Через пять лет спецслужбы США заявят о невмешательстве России

Симоньян: Через пять лет спецслужбы США заявят о невмешательстве России