Глава бюро «Би-би-си» уволилась из-за дискриминации по половому признаку

Глава китайского бюро «Би-би-си» Кэрри Грейси покинула свою должность в Пекине, выражая протест против неравенства в окладе топ-менеджеров компании разных полов.

Об этом 8 января сообщает Fox News. Грейси, которая проработала на «Би-би-си» 30 лет, рассказала в своем блоге о том, что больше не может выполнять свою работать, «борясь с боссами за равенство в оплате труда». После публикации данных о зарплатах сотрудников высшего звена, она обнаружила, что двое из четырех международных редакторов «Би-би-си» – оба мужчины – имели оклад по меньшей мере на 50% больше, чем их коллеги женского пола.

Грейси отметила, что в руководстве корпорации неравную оплату труда объяснили «различиями в обязанностях» между главами региональных бюро, однако объяснить, в чем конкретно заключаются различия, отказались. ​Позднее руководство компании заявило о том, что в редакции «нет системной дискриминации в отношении женщин».