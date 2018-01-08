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 Глава бюро «Би-би-си» уволилась из-за дискриминации по половому признаку

Глава бюро «Би-би-си» уволилась из-за дискриминации по половому признаку
19:54   8 Января 2018
Весь мир
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Глава бюро «Би-би-си» уволилась из-за дискриминации по половому признаку

Глава бюро «Би-би-си» уволилась из-за дискриминации по половому признаку

Глава китайского бюро «Би-би-си» Кэрри Грейси покинула свою должность в Пекине, выражая протест против неравенства в окладе топ-менеджеров компании разных полов.

Об этом 8 января сообщает Fox News. Грейси, которая проработала на «Би-би-си» 30 лет, рассказала в своем блоге о том, что больше не может выполнять свою работать, «борясь с боссами за равенство в оплате труда». После публикации данных о зарплатах сотрудников высшего звена, она обнаружила, что двое из четырех международных редакторов «Би-би-си» – оба мужчины – имели оклад по меньшей мере на 50% больше, чем их коллеги женского пола.

Грейси отметила, что в руководстве корпорации неравную оплату труда объяснили «различиями в обязанностях» между главами региональных бюро, однако объяснить, в чем конкретно заключаются различия, отказались. ​Позднее руководство компании заявило о том, что в редакции «нет системной дискриминации в отношении женщин».

Автор: Алла Ларионова
#дискриминация #би-би-си
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