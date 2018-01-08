Автобус с 50 школьниками перевернулся в Италии

Школьный автобус перевернулся на автомагистрали в провинции Мантуя на севере Италии.

После аварии 23 ребенка были госпитализированы, сообщили местные спасатели. Отмечается, что ДТП произошло днем в 7 января. На момент аварии в автобусе находились около 50 учащихся местной школы, которые возвращались домой после уроков.

Согласно предварительной информации, причиной произошедшего послужило внезапно ухудшившееся самочувствие водителя. Все пострадавшие школьники на машинах скорой помощи были доставлены в ближайшую больницу. Серьезных травм никто из них не получил.