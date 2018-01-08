Подозреваемого в убийстве правозащитницы Ноздровской задержали в Киеве
Стражи порядка в Киеве задержали подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской.
Об этом 8 января сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко.
«Задержано лицо, которое объективно подозревается в совершении преступления», — заявил он, отметив, что все детали ведомство намерено обнародовать позже.
В свою очередь, заместитель генерального директора телевизионного канала ATR Айдер Муждабаев написал в Facebook о том, что, согласно его данным, убийцей Ноздровской является близкий родственник преступника, сбившего на машине ее сестру и затем приговоренного к уголовному наказанию.