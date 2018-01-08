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19:02   8 Января 2018
Ближнее зарубежье
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Подозреваемого в убийстве правозащитницы Ноздровской задержали в Киеве

Подозреваемого в убийстве правозащитницы Ноздровской задержали в Киеве

Стражи порядка в Киеве задержали подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской.

Об этом 8 января сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко.

«Задержано лицо, которое объективно подозревается в совершении преступления», — заявил он, отметив, что все детали ведомство намерено обнародовать позже.

В свою очередь, заместитель генерального директора телевизионного канала ATR Айдер Муждабаев написал в Facebook о том, что, согласно его данным, убийцей Ноздровской является близкий родственник преступника, сбившего на машине ее сестру и затем приговоренного к уголовному наказанию.

Автор: Алла Ларионова
#украина #убийство #ноздровская
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