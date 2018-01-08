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Автобус с 50 школьниками перевернулся в Италии

 Евросоюз расширил санкционный список в отношении Северной Кореи

Евросоюз расширил санкционный список в отношении Северной Кореи
19:00   8 Января 2018
Весь мир
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Евросоюз расширил санкционный список в отношении Северной Кореи

Евросоюз расширил санкционный список в отношении Северной Кореи

Власти Европейского союза в рамках исполнения резолюции Совбеза ООН по Северной Корее добавили в санкционный список 16 физических лиц.

Также в список занесли и министерство по делам армии КНДР. Об этом информирует РИА Новости.

Совбез ООН 23 декабря принял новую резолюцию для давления на КНДР в ответ на ее испытание ракеты «Хвасон-15». Как указывается в заявлении Совета ЕС, в настоящее время в санкционных списках ООН, введенных против КНДР, числятся 79 физических лиц и 54 организации. Санкции против 41 физического лица и 10 организаций Евросоюз ввел самостоятельно.

КНДР в начале сентября прошлого года сообщила о том, что успешно испытала водородный боевой заряд, предназначающийся для межконтинентальных баллистических ракет.

Автор: Ольга Шпакова
#евросоюз #санкции #кндр #политика #весь мир
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