Евросоюз расширил санкционный список в отношении Северной Кореи

Власти Европейского союза в рамках исполнения резолюции Совбеза ООН по Северной Корее добавили в санкционный список 16 физических лиц.

Также в список занесли и министерство по делам армии КНДР. Об этом информирует РИА Новости.

Совбез ООН 23 декабря принял новую резолюцию для давления на КНДР в ответ на ее испытание ракеты «Хвасон-15». Как указывается в заявлении Совета ЕС, в настоящее время в санкционных списках ООН, введенных против КНДР, числятся 79 физических лиц и 54 организации. Санкции против 41 физического лица и 10 организаций Евросоюз ввел самостоятельно.

КНДР в начале сентября прошлого года сообщила о том, что успешно испытала водородный боевой заряд, предназначающийся для межконтинентальных баллистических ракет.