В Германии обстреляли автомобиль футболиста турецкого происхождения

Неизвестные обстреляли машину немецкого футболиста турецкого происхождения Дениза Наки.

Об этом 8 января сообщает газета Welt. Отмечается, что инцидент произошел в ночь на понедельник. Наки ехал по автобану в окрестностях города Дюрен, который расположен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, когда злоумышленники произвели два выстрела из соседней машины.

По мнению самого футболиста, которого в Турции ранее приговорили к условному сроку за распространение «пропаганды» запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК), к покушению могут быть причастны турецкие спецслужбы. Местная прокуратура начала расследование по подозрению в покушении на убийство.