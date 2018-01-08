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18:20   8 Января 2018
Россия
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Украина решила отдать свой ракетный комплекс другой стране

Украина решила отдать свой ракетный комплекс другой стране

Ракетный комплекс «Гром-2», разработанный на Украине, не предназначен для Вооруженных сил этой страны.

Об этом заявил глава информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в интервью изданию «Апостроф». Он отметил, что вооружение создавалось по заказу неназванного ближневосточного государства.

«Но это существенно уменьшает финансовые и технологические риски, связанные с разработкой этого оружия, которое нужно, собственно, и Украине», — рассказал Згурец.

Кроме того, позже на основании комплекса «Гром-2» на Украине может быть разработан другой, уже для ВСУ, подчеркнул эксперт. Он пояснил, что, согласно данным военных, удачные испытания и поставки партии для ближневосточного заказчика способны значительно снизить расходы на доработку оружия для страны.

Автор: Алла Ларионова
#украина #всу #гром-2
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