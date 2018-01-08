МО РФ сообщило о срыве атаки беспилотников на базу Хмеймим

Об этом проинформировало российское оборонное ведомство в понедельник, 8 января.

В ночь на 6 января была предотвращена попытка атаки террористов с использованием беспилотных летательных аппаратов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе. Сообщается, что пострадавших после попытки атаки террористов нет. Террористам также не удалось нанести какой-либо ущерб российским военным объектам в Сирийской Арабской Республике.

Ранее сообщалось, что охрану российской военной авиабазы Хмеймим в САР было решено усилить после того, как боевики устроили минометный обстрел.