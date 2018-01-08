Павел Дуров выпустит свою криптовалюту

Павел Дуров намерен выпустить свою криптовалюту в марте 2018 года.

Рассчитывается, что новая криптовалюта TON (Telegram Open Network) будет плотно интегрирована с мессенджером Telegram. Об этом на своей странице в Facebook рассказал основатель стартапа Combot Федор Скуратов.

Он обнародовал 20-страничный документ, где описывается принцип работы новой криптовалюты. По имеющейся информации, данные будут распределяться с помощью протокола TON P2P network и защищаться технологией TON Proxy. Криптовалюта будет интегрирована с Telegram, а пользователям будет доступен криптокошелек Telegram Wallet.