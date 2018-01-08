Житель Урала решил отмстить другу и по ошибке сжег многодетную семью

Житель Свердловской области по ошибке сжег дом многодетной семьи.

Об этом сообщает портал «Провинция.ру». Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил устроить поджог, чтобы отомстить своему знакомому после недавней ссоры. Ночью он пришел к дому друга, бросил в окно горючую смесь, подождал, пока огонь начнет распространяться, а затем скрылся с места происшествия.

Выяснилось, что нетрезвый злоумышленник перепутал окна и поджег вторую половину дома, который был разделен на две жилые части. Вторая половина принадлежала многодетной семье. Глава семьи в ту ночь находился на работе, в результате пожара погибли его 64-летний отец и двухлетняя дочь, жена вскоре скончалась в больнице от полученных ожогов. Дом практически полностью сгорел.