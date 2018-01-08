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В Ингушетии во дворе частного дома взорвалась граната

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17:43   8 Января 2018
Россия
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В Ингушетии во дворе частного дома взорвалась граната

В Ингушетии во дворе частного дома взорвалась граната

Несколько автомобилей получили повреждения.

Автомобиль Mercedes-Benz вспыхнул в результате взрыва гранаты во дворе частного дома в Назрани. В результате происшествия никто из людей не пострадал, проинформировал источник в правоохранительных органах Ингушетии, пишет РИА Новости.

Повреждения получила еще одна машина, стоящая рядом. Обстоятельства инцидента выясняются.

31 декабря сообщалось, что в Ингушетии две женщины и младенец погибли в крупном дорожно-транспортном происшествии. Столкновение двух машин произошло на федеральной автомобильной трассе «Кавказ». 

Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #взрыв #граната #ингушетия
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