В Ингушетии во дворе частного дома взорвалась граната

Несколько автомобилей получили повреждения.

Автомобиль Mercedes-Benz вспыхнул в результате взрыва гранаты во дворе частного дома в Назрани. В результате происшествия никто из людей не пострадал, проинформировал источник в правоохранительных органах Ингушетии, пишет РИА Новости.

Повреждения получила еще одна машина, стоящая рядом. Обстоятельства инцидента выясняются.

31 декабря сообщалось, что в Ингушетии две женщины и младенец погибли в крупном дорожно-транспортном происшествии. Столкновение двух машин произошло на федеральной автомобильной трассе «Кавказ».