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В Ингушетии во дворе частного дома взорвалась граната

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 Житель Урала решил отмстить другу и по ошибке сжег многодетную семью

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В Литве усилят группировку НАТО

В Литве усилят группировку НАТО

 Американский эсминец прибыл в порт Одессы

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Пучдемон сообщил о провалившейся сделке с властями Испании

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 СМИ: Два человека пострадали при пожаре в здании Trump Tower в Нью-Йорке

СМИ: Два человека пострадали при пожаре в здании Trump Tower в Нью-Йорке
17:21   8 Января 2018
Россия
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В Тюмени вспыхнул фасад девятиэтажного дома

В Тюмени вспыхнул фасад девятиэтажного дома

 Инцидент произошел на улице Олимпийская.

Огонь охватил около 700 квадратных метров. Из горящего дома были эвакуированы порядка 130 человек, рассказал источник в экстренных службах региона, пишет РИА Новости. Сообщается, что загорелся утеплитель на фасаде жилого дома. Обстоятельства пожара выясняются.

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке загорелась крыша небоскреба Трампа. В происшествии пострадали двое человек. В ликвидации возгорания участвуют более ста пожарных, которые прибыли к месту инцидента спустя несколько минут после поступления сигнала тревоги. Президент в здании отсутствовал - он находится в Вашингтоне.

Автор: Ольга Шпакова
#пожар #происшествия #тюмень
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