В Тюмени вспыхнул фасад девятиэтажного дома

Инцидент произошел на улице Олимпийская.

Огонь охватил около 700 квадратных метров. Из горящего дома были эвакуированы порядка 130 человек, рассказал источник в экстренных службах региона, пишет РИА Новости. Сообщается, что загорелся утеплитель на фасаде жилого дома. Обстоятельства пожара выясняются.

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке загорелась крыша небоскреба Трампа. В происшествии пострадали двое человек. В ликвидации возгорания участвуют более ста пожарных, которые прибыли к месту инцидента спустя несколько минут после поступления сигнала тревоги. Президент в здании отсутствовал - он находится в Вашингтоне.