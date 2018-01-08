СМИ: Два человека пострадали при пожаре в здании Trump Tower в Нью-Йорке

При пожаре в здании Trump Tower в Нью-Йорке пострадали два человека. Об этом сообщает местный телеканал CNBC со ссылкой на пожарную службу города.

Напомним, что ранее сообщалось, что в системе вентиляции на крыше здания Trump Tower в Нью-Йорке произошло возгорание. Позже стало известно, что пожар был локализован. По данным телеканала, в тушении принимают участие более ста пожарных.

Отмечается, что американского лидера Дональда Трампа в момент пожара не было в здании. Кроме того, сын президента США Эрик Трамп рассказал, что пожарные прибыли на место возгорания через несколько минут после сигнала тревоги.