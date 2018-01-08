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Пучдемон сообщил о провалившейся сделке с властями Испании

Пучдемон сообщил о провалившейся сделке с властями Испании

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17:22   8 Января 2018
Весь мир
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Пучдемон сообщил о провалившейся сделке с властями Испании

Пучдемон сообщил о провалившейся сделке с властями Испании

Бежавший в Бельгию бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон в обмен на пост главы региона готов был явиться в Верховный суд Испании.

Об этом сообщает 8 января издание El Confidencial со ссылкой на окружение политика. Отмечается, что официальный Мадрид на предложенную Пучдемоном сделку пойти отказался.

Пучдемон сообщил о провалившейся сделке с властями Испании

По данным газеты, бывший глава автономии сделал соответствующее предложение правительству Мариано Рахоя, пообещав, что лично и добровольно прибудет в суд для дачи показаний, но получил отказ. Прокуратура Испании обвиняет политика в бунте, мятеже и растрате госсредств. На территории страны в настоящее время действует ордер на его арест.

Напомним, 27 октября минувшего года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой автономии от Испании. В ответ власти страны решили ограничить самоуправление региона, отстранив от должностей Пучдемона и членов его правительства, а также распустили местный парламент и назначили новые выборы.

Автор: Алла Ларионова
#испания #каталония #пучдемон
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