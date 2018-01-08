Пучдемон сообщил о провалившейся сделке с властями Испании

Бежавший в Бельгию бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон в обмен на пост главы региона готов был явиться в Верховный суд Испании.

Об этом сообщает 8 января издание El Confidencial со ссылкой на окружение политика. Отмечается, что официальный Мадрид на предложенную Пучдемоном сделку пойти отказался.

По данным газеты, бывший глава автономии сделал соответствующее предложение правительству Мариано Рахоя, пообещав, что лично и добровольно прибудет в суд для дачи показаний, но получил отказ. Прокуратура Испании обвиняет политика в бунте, мятеже и растрате госсредств. На территории страны в настоящее время действует ордер на его арест.

Напомним, 27 октября минувшего года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой автономии от Испании. В ответ власти страны решили ограничить самоуправление региона, отстранив от должностей Пучдемона и членов его правительства, а также распустили местный парламент и назначили новые выборы.