Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
В Ингушетии во дворе частного дома взорвалась граната

В Ингушетии во дворе частного дома взорвалась граната

 Житель Урала решил отмстить другу и по ошибке сжег многодетную семью

Житель Урала решил отмстить другу и по ошибке сжег многодетную семью
В Литве усилят группировку НАТО

В Литве усилят группировку НАТО

 Американский эсминец прибыл в порт Одессы

Американский эсминец прибыл в порт Одессы
Пучдемон сообщил о провалившейся сделке с властями Испании

Пучдемон сообщил о провалившейся сделке с властями Испании

 СМИ: Два человека пострадали при пожаре в здании Trump Tower в Нью-Йорке

СМИ: Два человека пострадали при пожаре в здании Trump Tower в Нью-Йорке
В Ингушетии во дворе частного дома взорвалась граната

В Ингушетии во дворе частного дома взорвалась граната

 Житель Урала решил отмстить другу и по ошибке сжег многодетную семью

Житель Урала решил отмстить другу и по ошибке сжег многодетную семью
В Литве усилят группировку НАТО

В Литве усилят группировку НАТО

 Американский эсминец прибыл в порт Одессы

Американский эсминец прибыл в порт Одессы
Пучдемон сообщил о провалившейся сделке с властями Испании

Пучдемон сообщил о провалившейся сделке с властями Испании

 СМИ: Два человека пострадали при пожаре в здании Trump Tower в Нью-Йорке

СМИ: Два человека пострадали при пожаре в здании Trump Tower в Нью-Йорке
16:47   8 Января 2018
Весь мир
55

Филиппе Коутиньо подписал контракт с «Барселоной»

Филиппе Коутиньо подписал контракт с «Барселоной»

Трансфер игрока стал рекордным для «Барселоны».

Полузащитник Филиппе Коутиньо ранее играл за английский футбольный клуб «Ливерпуль». Презентация Коутиньо в качестве игрока «Барселоны» в присутствии президента каталонского клуба Хосепа Бартомеу прошла в понедельник, 8 января. Подписанный контракт будет действовать до лета 2023 года.

Ранее стало известно, что 25-летний Коутиньо частично выплатит английской команде свой трансфер в «Барселону». Бразильский футболист намерен пожертвовать 11,5 миллионов евро. Большую часть футболист уже выплатил. Сама сделка оценивается в 120 миллионов евро.

Автор: Ольга Шпакова
#футбол #спорт #барселона #ливерпуль #коутиньо
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы Россия
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы
Накануне Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После обращения Роскомнадзора к руководству социальной сети страница была разблокирована.
12:47   6 Января 2018
2294
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия

РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

18:05   5 Января 2018
4256
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
21454
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
15360
Новости smi2.ru
Эксперты рассказали, насколько в России подорожает жилье в наступившем году

Эксперты рассказали, насколько в России подорожает жилье в наступившем году

 Порошенко лишил украинского гражданства более пяти тысяч человек в 2017 году

Порошенко лишил украинского гражданства более пяти тысяч человек в 2017 году

 Клинцевич прокомментировал идею считать период нахождения Украины в СССР «оккупацией»

Клинцевич прокомментировал идею считать период нахождения Украины в СССР «оккупацией»

 Экс-премьер Украины прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы

Экс-премьер Украины прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы