Филиппе Коутиньо подписал контракт с «Барселоной»

Трансфер игрока стал рекордным для «Барселоны».

Полузащитник Филиппе Коутиньо ранее играл за английский футбольный клуб «Ливерпуль». Презентация Коутиньо в качестве игрока «Барселоны» в присутствии президента каталонского клуба Хосепа Бартомеу прошла в понедельник, 8 января. Подписанный контракт будет действовать до лета 2023 года.

Ранее стало известно, что 25-летний Коутиньо частично выплатит английской команде свой трансфер в «Барселону». Бразильский футболист намерен пожертвовать 11,5 миллионов евро. Большую часть футболист уже выплатил. Сама сделка оценивается в 120 миллионов евро.