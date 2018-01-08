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16:33   8 Января 2018
Весь мир
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Количество жертв крушения лодки с мигрантами у берегов Ливии выросло до 64

Количество жертв крушения лодки с мигрантами у берегов Ливии выросло до 64

Официальный представитель Международной организации по миграции Флавио ди Джакомо сообщил в своем микроблоге Twitter, что число жертв произошедшего в минувшую субботу крушения судна с мигрантами у ливийского побережья достигло 64.

По словам ди Джакомо, по свидетельствам выживших в результате катастрофы, на момент отплытия на борту резиновой шлюпки находились 150 мигрантов. Он также отметил, что выжить удалось лишь 86 из них.

 

 

Ранее береговая охрана Италии заявила, что после ЧП были обнаружены тела восьми человек. Напомним, что спасательная операция после первого в 2018 году кораблекрушения в Средиземном море началась после того, как патрульный самолет военно-морской миссии Европейского союза Eunavfor обнаружил терпящую крушение лодку мигрантов в ливийских территориальных водах.

Автор: Анастасия Ягужинская
#мигранты #погибшие #крушение #ливия #ди джакомо
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