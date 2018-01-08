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16:19   8 Января 2018
Весь мир
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В Нью-Йорке загорелcя небоскреб Trump Tower

В Нью-Йорке загорелcя небоскреб Trump Tower

Возгорание произошло на крыше здания.

Об этом проинформировали местные СМИ, ссылаясь на местные власти.

Пожарные занимаются ликвидацией пожара. Информации о пострадавших или об эвакуации людей из здания не сообщалось. Сообщается, что возгорание могло произойти из-за замыкания электропроводки. Известно, что сам глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп находится в Белом доме в Вашингтоне.

Ранее СМИ рассказали о том, как изменилось рабочее расписание Дональда Трампа с первых дней его президентства.

Автор: Ольга Шпакова
#сша #пожар #происшествия #трамп #трамп-тауэр
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