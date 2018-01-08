В Нью-Йорке загорелcя небоскреб Trump Tower

Возгорание произошло на крыше здания.

Об этом проинформировали местные СМИ, ссылаясь на местные власти.

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP — TODAY (@TODAYshow) January 8, 2018

Пожарные занимаются ликвидацией пожара. Информации о пострадавших или об эвакуации людей из здания не сообщалось. Сообщается, что возгорание могло произойти из-за замыкания электропроводки. Известно, что сам глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп находится в Белом доме в Вашингтоне.

Ранее СМИ рассказали о том, как изменилось рабочее расписание Дональда Трампа с первых дней его президентства.