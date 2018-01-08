Через два года Россия полностью откажется от зарубежного сыра

Полный отказ от импортного сыра в России ожидается в 2019–2020 годах.

Об этом сообщает «Российская газета». Только за минувший год производство продукта в РФ увеличилось на 5,2%. Кроме того, в 2017 году Россия совершила прорыв в выращивании фруктов, ягод и орехов, рост производства которых в стране, согласно данным Росстата, составил 85%.

Ранее эксперты отмечали, что в России до введения продуктового эмбарго на определенные виды зарубежных сыров не было устоявшихся традиций сыроварения в отличие от европейских государств.

Власти РФ до 2020 года по программе импортозамещения планируют полностью заменить импортные продукты российскими товарами. Для этого потребуются денежные инвестиции в размере 160 миллиардов рублей.