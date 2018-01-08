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 Председатель Консервативной партии Великобритании ушел в отставку

Председатель Консервативной партии Великобритании ушел в отставку

16:03   8 Января 2018
Весь мир
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Председатель Консервативной партии Великобритании ушел в отставку

Председатель Консервативной партии Великобритании ушел в отставку

Лидер британских консерваторов Патрик Маклохлин после совещания у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сделал заявление о том, что уходит в отставку. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Я принял такое решение… Благодарю премьер-министра за возможность работать»,  — приводит слова Маклохлина агентство.

Ранее СМИ сообщали, что новым лидером партии Мэй может назначить министра транспорта Криса Грэйлинга или министра по миграции Брендон Льюис.

Напомним, что ранее стало известно, что в понедельник в отставку подал министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир. Кроме того, сообщалось, что это связано не с изменениями в правительстве Соединенного Королевства, а с проблемами со здоровьем политика.

Автор: Анастасия Ягужинская
#великобритания #отставка #тереза мэй #консервативная партия #маклохлин
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