Китай предупредил об угрозе взрыва горящего иранского танкера

Китайские чиновники сообщили об угрозе взрыва на иранском танкере Sanchi, который столкнулся с сухогрузом CF Crystal в Восточно-Китайском море.

Об этом информируют зарубежные СМИ. На месте происшествия спасатели ведут поиски 31 члена экипажа, которые числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось, что было обнаружено тело одного из моряков.

Авария случилась 6 января, в субботу, к востоку от устья реки Янцзы в Восточно-Китайском море. Произошло столкновение нефтяного танкера Sanchi (он шел из Ирана в Южную Корею) и гонконгского грузового корабля CF Cristal, который занимался транспортировкой 64 тысяч тонн зерна. На борту танкера находились 32 члена экипажа. В Министерстве транспорта Китайской Народной Республики сообщили, что после столкновения он вспыхнул. Моряков, находившихся на грузовом судне, удалось спасти.