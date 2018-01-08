Криптовалютные биржи закрыли регистрацию новых пользователей

Крупные криптовалютные биржи Bitfinex (Гонконг), Binance (Шанхай) и Bittrex (США) закрыли регистрацию новых пользователей.

Об этом сообщает Cointelegraph. Отмечается, что данные меры были предприняты после массового притока пользователей. Bittrex и Bitfinex остановили регистрацию еще в конце минувшего года, а Binance сделала это 5 января. Представители бирж заявляют, что им пора обновлять инфраструктуру, которая не справляется с высоким числом запросов на регистрацию и верификацию новых аккаунтов.

При этом Binance 8 января заявила о частичном возобновлении регистрации: теперь каждый день будет доступно только ограниченное количество новых профилей на сервисе. Ранее стало известно, что каждый день на бирже регистрируются 250 тысяч пользователей.