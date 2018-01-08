Три человека стали жертвами ДТП в Свердловской области

При столкновении двух легковых машин в Свердловской области погибли три, еще четверо, включая двух детей, пострадали получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает информагентство РИА Новости со ссылкой на региональное УГИБДД.

По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник, 8 января, в 13.30 по местному времени на десятом километре дороги Екатеринбург – Тюмень. Уточняется, что в результате столкновения автомашин Кia и ВАЗ -2112 погибло три человека.

Согласно информации регионального УГИБДД, иномарку,за рулем которой на момент ДТП находилась девушка 1997 года рождения, занесло, она вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем марки ВАЗ -2112. В результате девушка-водитель Kia попала в реанимации, а находившийся вместе с ней мужчина погиб. Также погибли водитель ВАЗа 1982 года рождения и пассажирка.