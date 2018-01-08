Директор магазина в Питере изрезал покупателя осколком стекла и убежал

Директор магазина порезал покупателя осколком стекла в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает РЕН ТВ. Нападение произошло 7 января в одном из продуктовых магазинов на улице Маршала Казакова.

Потерпевший 1977 года рождения рассказал о том, что во время перепалки на него набросился мужчина с осколком битого стекла. После этого подозреваемый скрылся с места преступления, а потерпевшего с многочисленными ранами госпитализировали. По информации онлайн-ресурса gorod48.ru, врачи диагностировали у мужчины множественные колото-резанные раны шеи, брюшной полости, кистей рук, грудной клетки и проникающее ранение тонкой кишки. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.