Ибрагимович обвинил шведские СМИ в скрытом расизме

Нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович в интервью телеканалу Canal+ пожаловался на СМИ Швеции, обвинив их в скрытом расизме.

По словам экс-капитана шведской футбольной сборной, местные СМИ до сих пор «нападают» на него.

«Если бы это был другой шведский футболист, они бы защищали его за такую же ошибку, которую могу совершить я. Это своего рода скрытый расизм. Уверен на 100%, что он существует», — утверждает Ибрагимович.

Кроме того, футболист отметил, что представители СМИ защищали бы его даже после ограбления банка, будь он другим. Напомним, что 36-летний форвард боснийско-хорватского происхождения закончил выступления в сборной Швеции в 2016 году.