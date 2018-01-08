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15:00   8 Января 2018
Весь мир
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Германия настаивает на дипломатическом решении вопроса по Украине

Германия настаивает на дипломатическом решении вопроса по Украине

В ФРГ подтвердили приверженность дипломатическому решению конфликта на Украине. Об этом сообщил представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

Политик подчеркнул, что считает невозможным решение вопроса в восточной части Украины при помощи военных действий. Целью ФРГ является полное прекращение огня, которое позволит найти выход из ситуации.

Представитель кабинета министров упомянул недавний обмен пленным на Украине. Зайберт отметил, что это стало «звеном» в минских соглашениях.

Автор: Павел Никифоров
#украина #германия
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