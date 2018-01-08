Тереза Мэй назовет новый состав британского Кабмина

7 января Мэй сообщила, что собирается снять с постов часть министров.

Совещание, на котором глава правительства Великобритании Тереза Мэй озвучит обновленный состав Кабмина, идет в резиденции главы кабинета на Даунинг-стрит. Кадровыми перестановками она хочет придать новый импульс работе правительства, а также отказаться от неэффективных министров и установить гендерный баланс, увеличив в правительстве число женщин.

Основные министры – главы иностранного ведомства, Минфина и Минобороны – останутся. Ранее СМИ писали, что в отставку могут отправить министра образования Джастина Грининга, председателя Консервативной партии Патрика Маклохлина и лидера палаты общин Андреи Лидсом.