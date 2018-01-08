Захарова ответила на слова главы ЦРУ о «вмешательстве» РФ

Замглавы МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление главы ЦРУ Майка Помпео о «вмешательстве» РФ.

Накануне руководитель американского ведомства сообщил, что Москва в 2018 году готовит «вмешательство» в выборы в Конгрессе США. Помимо России, по словам Помпео, «влиянием» на голосование занимаются и другие страны.

Захарова заявила, что никаких претензий по поводу «вмешательств» от американской стороны не поступало, пока к власти не пришел Дональд Трамп. После его избрания в сторону России посыпались беспочвенные обвинения, написала замглавы Министерства иностранных дел РФ на своей странице в Facebook. Нынешний президент США неоднократно обвинял своего оппонента Хиллари Клинтон в «сговоре» с Москвой.