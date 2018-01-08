Рогозин рассказал о создании штаба для развития ОПК в условиях санкций
Оперативный штаб для обеспечения развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и исполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) в условиях возможного усиления американских санкций в отношении оборонных предприятий РФ появился в коллегии ВПК.
Штаб будет возглавлять заместитель председателя коллегии ВПК Олег Бочкарев. Об этом проинформировал вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин у себя в Twitter.
Ранее министерство торговли Соединенных Штатов Америки добавило в черный список две российские компании, работающие на ВПК - «Опытное конструкторское бюро «Новатор» и федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады».
В Коллегии #ВПК сформирован оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития #ОПК и стабильного исполнения #ГОЗ в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США против оборонных предприятий России. Штаб возглавит зампред Коллегии #ВПК Олег Иванович Бочкарев pic.twitter.com/KxZC0PaRDl— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) January 8, 2018