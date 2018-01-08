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14:43   8 Января 2018
Россия
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Рогозин рассказал о создании штаба для развития ОПК в условиях санкций

Рогозин рассказал о создании штаба для развития ОПК в условиях санкций

Оперативный штаб для обеспечения развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и исполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) в условиях возможного усиления американских санкций в отношении оборонных предприятий РФ появился в коллегии ВПК.

Штаб будет возглавлять заместитель председателя коллегии ВПК Олег Бочкарев. Об этом проинформировал вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин у себя в Twitter.

Ранее министерство торговли Соединенных Штатов Америки добавило в черный список две российские компании, работающие на ВПК - «Опытное конструкторское бюро «Новатор» и федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады».

 

Автор: Ольга Шпакова
#санкции #политика #опк #рогозин #штаб
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