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14:11   8 Января 2018
Россия
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Обращение Путина стало самым рейтинговым на ТВ в новогоднюю ночь

Обращение Путина стало самым рейтинговым на ТВ в новогоднюю ночь

Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина стало самым рейтинговым событием по ТВ в ночь с 31 декабря на 1 января.

Первый канал показывал обращение российского лидера в 11 часовых поясах. Рейтинг речи Путина среди зрителей 4 лет и старше составил 15,1%. На телеканале «Россия-1» — 12,5%.

В топ-10 новогодних передач вошла «Новогодняя ночи на Первом». Кинолента «Иван Васильевич меняет профессию» также вошла в этот список. Фильм транслировал Первый канал.

Автор: Павел Никифоров
#путин #первый канал #новогоднее обращение
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