Военный вертолет США совершил экстренную посадку на Окинаве
Недалеко от поселка Емитан в японской префектуре Окинава в понедельник, 8 января, американский военный вертолет AH1 совершил экстренную посадку.
Об этом говорится в репортаже телекомпании NHK.
Согласно данным телекомпании, об инциденте сообщили правоохранительные органы префектуры. По информации местной полиции, пострадавших в результате инцидента нет. Американский вертолет сел на площадку у станции по переработке отходов, неподалеку от местного отеля.
Напомним, что накануне в субботу, 6 января, аналогичный инцидент произошел с другим вертолетом UH1 войск Соединенных Штатов на Окинаве на небольшом острове близ города Урума.