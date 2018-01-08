Военный вертолет США совершил экстренную посадку на Окинаве

Недалеко от поселка Емитан в японской префектуре Окинава в понедельник, 8 января, американский военный вертолет AH1 совершил экстренную посадку.

Об этом говорится в репортаже телекомпании NHK.

Согласно данным телекомпании, об инциденте сообщили правоохранительные органы префектуры. По информации местной полиции, пострадавших в результате инцидента нет. Американский вертолет сел на площадку у станции по переработке отходов, неподалеку от местного отеля.

Напомним, что накануне в субботу, 6 января, аналогичный инцидент произошел с другим вертолетом UH1 войск Соединенных Штатов на Окинаве на небольшом острове близ города Урума.