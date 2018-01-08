В МИД Ирана сообщили о предстоящем совещании с ЕС

Глава МИД Ирана Джавад Зариф сообщил, что страна намерена участвовать в совещании с Евросоюзом по ядерной сделке.

Консультация пройдет с представителями трех государств-участников ЕС. Об этом сообщило агентство IRNA. Иранский министр указал на важность ядерной сделки с остальными странами во время Второй тегеранской конференции по безопасности.

Соглашение было подписано в июле 2015 года. Вашингтон планировал изменить некоторые аспекты договора с Ираном задним числом. Об этом заявлял президент США Дональд Трамп. В Госдуме РФ осудили решение американских политиков. Власти Ирана отметили, что принятие отдельного закона по ядерному соглашению является, по сути, его нарушением.