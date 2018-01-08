Стало известно, как долго штормовое предупреждение будет действовать в Москве

В Московском регионе шквалистый ветер прогнозируется до полуночи 8 января.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городское метеобюро.

«До 24:00 в Москве и в Московской области сохранится сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше», — заявил собеседник агентства.

Гидрометцентр, в свою очередь, отмечает, что порывы ветра в московском регионе местами могут достигать 13-18 метров в секунду. В связи с этим решено было объявить желтый уровень опасности (погода несет потенциальную угрозу — прим.ред.). Синоптики сообщают, что днем в Москве температура воздуха составит от минус 2 до нуля градусов, также ожидается небольшой снег и гололед. Ночью в российской столице местами может похолодать до минус 6, а в области - до минус 8 градусов. Вероятен небольшой снег.