США присоединились к поиску пропавших после крушения судов у побережья КНР

Американские военно-морские силы (ВМС) присоединились к поиску моряков, пропавших после крушения танкера и сухогруза у побережья Китая.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

В сообщении ведомства говорится, что в воскресенье, 7 января, Соединенные Штаты направили самолет P-8A на помощь в международной поисково-спасательной операции в Восточно-Китайском море, которая проводится после столкновения двух коммерческих судов. Кроме того, сообщается, что после исследования 3,6 квадратов морских миль американскому самолету не удалось обнаружить пропавших моряков.