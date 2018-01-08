Британские парламентарии тысячи раз пытались смотреть порно во время работы

В британском парламенте лишь за пять последних месяцев зафиксировали свыше 24 тысяч попыток зайти на сайты для взрослых.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на официальные данные парламента с июня по октябрь 2017 года. Попытки зайти на сайты, содержащие материалы порнографического характера, фиксировались с персональных компьютеров парламентариев и их помощников, а также с гостевого Wi-Fi.

Таким образом, в день в британском парламенте предпринимается примерно 160 попыток зайти на порнографические сайты. При этом, все ресурсы подобного характера заблокированы в парламенте, отмечает издание.

Ранее глава аппарата правительства Великобритании Дэмиан Грин отправился в отставку после скандала с порнографией. Премьер страны Тереза Мэй заявила, что сожалеет о случившемся.