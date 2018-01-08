В Израиле задержали двух женщин, готовивших теракт в сотрудничестве с ИГ

Израильская служба безопасности (ШАБАК) задержала двух молодых женщин, которые подозреваются в планировании террористического акта.

Как пишут местные СМИ, они также подозреваются в сотрудничестве с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ). Девятнадцатилетние женщины являются гражданками Израиля. Как полагают сотрудники спецслужб, задержанные планировали осуществить теракт против израильских евреев и контактировали с боевиками ИГ за рубежом. Силовики считают, что в дальнейшем женщины собирались покинуть страну и примкнуть к террористам «Исламского государства».

Ранее сообщалось, что 15 боевиков ИГ были уничтожены в ходе столкновений с афганскими силовиками.