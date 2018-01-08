Обвиняемый в организации трех взрывов возле автобуса дортмундской «Боруссии» гражданин Германии Сергей В. признал свою вину, передает в понедельник, 8 января, телеканал N24.

По данным телеканала, обвиняемый заявил, что он глубоко сожалеет о содеянном. Он также отметил, что не рассчитывал, что взрывные устройства могут навредить людям.

Напомним, что 11 апреля 2017 года у автобуса дортмундского футбольного клуба «Боруссия» произошли три взрыва. Сообщалось, что ЧП произошло перед выездом игроков из отеля к стадиону «Сигнал Идуна Парк», где должен был состояться первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако».