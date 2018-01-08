МОК успеет заявить отстраненных российских спортсменов на ОИ-2018

Спортивный юрист Артем Пацев сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) успеет заявить отстраненных российских спортсменов на Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, если они будут оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS).

«Не считаю даты рассмотрения исков поздними. Последним днем будет 28 января, когда сформируется окончательный список российских участников Олимпийских игр», — приводит слова эксперта информагентство ТАСС.

Кроме того, Пацев пояснил, каким образом комиссия МОК, возглавляемая экс-министром спорта Франции и главой Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейроном, составляет список участников ОИ-2018. По словам юриста, Фурнейрон, формируя предварительный список, руководствуется определенными критериями на базе тех списков, которые отправил в МОК Олимпийский комитет России (ОКР).При этом он уточнил, что все отстраненные действующие спортсмены в списках ОКР есть. В случае, если некоторые критерии отпадут после решения CAS, то Валери Фурнейрон дополнит свои списки, подчеркнул Пацев.