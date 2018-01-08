Лукашенко рассказал о главном событии 2017 года для Белоруссии

Президент отметил, что страна сумела выйти из негативных тенденций в экономике.

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал главное событие прошлого года для граждан своей страны и отметил, что их жизнь является не прекрасной, но терпимой. По словам Лукашенко, 2017 год был сложным, однако Белоруссии удалось преодолеть негативные тенденции в экономике, что сразу же оказало влияние на общество. Президент отметил, что будет делать все, чтобы жителям Белоруссии хорошо жилось. Он подчеркнул, что особенность нынешнего момента заключается в том, что у страны есть для этого все необходимое, чтобы подняться на ступень выше.