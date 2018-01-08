Организаторов Олимпиады-2018 предупредили о хакерских атаках

Занимающаяся разработкой антивирусного программного обеспечения компания McAfee, сообщила о том, что злоумышленники пытались похитить данные, касающиеся предстоящих Олимпийских игр в Пхенчхане.

По данным «Би-би-си», в декабре хакеры направили организаторам ОИ-2018 зараженные троянами электронные письма. Среди получателей таких посланий оказались некие «группы, связанные с Олимпиадой», в том числе те, кто занимается организацией хоккейного турнира. Отмечается, что хакеры, вероятнее, направили письма многим адресатам.

«Большинство этих организаций имеют отношение к Олимпийским играм, либо занимаясь подготовкой инфраструктуры, либо выполняя роль подрядчика», — отмечается в комментарии.

Согласно информации McAfee, ранее схожие письма отправлялись пользователям для получения паролей и доступа к финансовой информации. Зараженные электронные послания были отправлены с сингапурских IP и содержали текст на корейском языке с просьбой открыть некий документ.