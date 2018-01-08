Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
«Аэрофлот» снял жену Аршавина с рейса за дебош

«Аэрофлот» снял жену Аршавина с рейса за дебош

 Три автомобиля столкнулись в Удмуртии, семь человек пострадали

Три автомобиля столкнулись в Удмуртии, семь человек пострадали
СМИ: В Грузии сгорел автобус, перевозивший 50 пассажиров в Турцию

СМИ: В Грузии сгорел автобус, перевозивший 50 пассажиров в Турцию

 Экс-премьер Украины прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы

Экс-премьер Украины прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы
Организаторов Олимпиады-2018 предупредили о хакерских атаках

Организаторов Олимпиады-2018 предупредили о хакерских атаках

 В Афганистане ликвидировали 15 боевиков ИГ

В Афганистане ликвидировали 15 боевиков ИГ
«Аэрофлот» снял жену Аршавина с рейса за дебош

«Аэрофлот» снял жену Аршавина с рейса за дебош

 Три автомобиля столкнулись в Удмуртии, семь человек пострадали

Три автомобиля столкнулись в Удмуртии, семь человек пострадали
СМИ: В Грузии сгорел автобус, перевозивший 50 пассажиров в Турцию

СМИ: В Грузии сгорел автобус, перевозивший 50 пассажиров в Турцию

 Экс-премьер Украины прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы

Экс-премьер Украины прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы
Организаторов Олимпиады-2018 предупредили о хакерских атаках

Организаторов Олимпиады-2018 предупредили о хакерских атаках

 В Афганистане ликвидировали 15 боевиков ИГ

В Афганистане ликвидировали 15 боевиков ИГ
13:04   8 Января 2018
Весь мир
47

Организаторов Олимпиады-2018 предупредили о хакерских атаках

Организаторов Олимпиады-2018 предупредили о хакерских атаках

Занимающаяся разработкой антивирусного программного обеспечения компания McAfee, сообщила о том, что злоумышленники пытались похитить данные, касающиеся предстоящих Олимпийских игр в Пхенчхане.

По данным «Би-би-си», в декабре хакеры направили организаторам ОИ-2018 зараженные троянами электронные письма. Среди получателей таких посланий оказались некие «группы, связанные с Олимпиадой», в том числе те, кто занимается организацией хоккейного турнира. Отмечается, что хакеры, вероятнее, направили письма многим адресатам.

Организаторов Олимпиады-2018 предупредили о хакерских атаках

«Большинство этих организаций имеют отношение к Олимпийским играм, либо занимаясь подготовкой инфраструктуры, либо выполняя роль подрядчика», — отмечается в комментарии.

Согласно информации McAfee, ранее схожие письма отправлялись пользователям для получения паролей и доступа к финансовой информации. Зараженные электронные послания были отправлены с сингапурских IP и содержали текст на корейском языке с просьбой открыть некий документ. 

Автор: Алла Ларионова
#хакеры #общество #олимпиада-2018
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы Россия
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы
Накануне Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После обращения Роскомнадзора к руководству социальной сети страница была разблокирована.
12:47   6 Января 2018
2259
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия

РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

18:05   5 Января 2018
4230
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
18417
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
15111
Новости smi2.ru
Юрист прокомментировал требование Евросоюза о выплатах за эмбарго на ввоз свинины

Юрист прокомментировал требование Евросоюза о выплатах за эмбарго на ввоз свинины

 Американский самолет провел многочасовую разведку у побережья Крыма

Американский самолет провел многочасовую разведку у побережья Крыма

 Эксперты рассказали, насколько в России подорожает жилье в наступившем году

Эксперты рассказали, насколько в России подорожает жилье в наступившем году

 Разработчики назвали сроки выпуска летающего автомобиля в России

Разработчики назвали сроки выпуска летающего автомобиля в России