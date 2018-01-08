«Аэрофлот» снял жену Аршавина с рейса за дебош

Супругу российского футболиста Андрея Аршавина Алису сняли с рейса Москва–Алматы за несоблюдение техники безопасности и деструктивное поведение.

Об этом проинформировала компания «Аэрофлот». Инцидент произошел шестого января. Как говорится в сообщении авиакомпании, пассажирку бизнес-класса Алису Аршавину с детьми и няней сняли с рейса SU1946 за неподчинение требованиям экипажа. Решение принял командир лайнера.

Аршавина отказывалась следовать инструкциям бортпроводников и пристегивать ремни безопасности. Также она пыталась пересадить няню своих детей в салон бизнес-класса, несмотря на то, что на нее был приобретен билет эконом.

Также в рапорте бортпроводников отмечается, что Аршавина называла себя майором ФСБ. Другие пассажиры тоже подтвердили деструктивное поведение женщины. Из-за этого вылет задержали на 1 час 43 минут.

5 декабря глава РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает авиакомпаниям включать дебоширов в черный список и отказывать им в услугах.