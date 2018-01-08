Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
«Аэрофлот» снял жену Аршавина с рейса за дебош

«Аэрофлот» снял жену Аршавина с рейса за дебош

 Три автомобиля столкнулись в Удмуртии, семь человек пострадали

Три автомобиля столкнулись в Удмуртии, семь человек пострадали
СМИ: В Грузии сгорел автобус, перевозивший 50 пассажиров в Турцию

СМИ: В Грузии сгорел автобус, перевозивший 50 пассажиров в Турцию

 Экс-премьер Украины прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы

Экс-премьер Украины прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы
Организаторов Олимпиады-2018 предупредили о хакерских атаках

Организаторов Олимпиады-2018 предупредили о хакерских атаках

 В Афганистане ликвидировали 15 боевиков ИГ

В Афганистане ликвидировали 15 боевиков ИГ
«Аэрофлот» снял жену Аршавина с рейса за дебош

«Аэрофлот» снял жену Аршавина с рейса за дебош

 Три автомобиля столкнулись в Удмуртии, семь человек пострадали

Три автомобиля столкнулись в Удмуртии, семь человек пострадали
СМИ: В Грузии сгорел автобус, перевозивший 50 пассажиров в Турцию

СМИ: В Грузии сгорел автобус, перевозивший 50 пассажиров в Турцию

 Экс-премьер Украины прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы

Экс-премьер Украины прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы
Организаторов Олимпиады-2018 предупредили о хакерских атаках

Организаторов Олимпиады-2018 предупредили о хакерских атаках

 В Афганистане ликвидировали 15 боевиков ИГ

В Афганистане ликвидировали 15 боевиков ИГ
12:50   8 Января 2018
Россия
50

«Аэрофлот» снял жену Аршавина с рейса за дебош

«Аэрофлот» снял жену Аршавина с рейса за дебош

Супругу российского футболиста Андрея Аршавина Алису сняли с рейса Москва–Алматы за несоблюдение техники безопасности и деструктивное поведение.

Об этом проинформировала компания «Аэрофлот». Инцидент произошел шестого января. Как говорится в сообщении авиакомпании, пассажирку бизнес-класса Алису Аршавину с детьми и няней сняли с рейса SU1946 за неподчинение требованиям экипажа. Решение принял командир лайнера.

Аршавина отказывалась следовать инструкциям бортпроводников и пристегивать ремни безопасности. Также она пыталась пересадить няню своих детей в салон бизнес-класса, несмотря на то, что на нее был приобретен билет эконом.

Также в рапорте бортпроводников отмечается, что Аршавина называла себя майором ФСБ. Другие пассажиры тоже подтвердили деструктивное поведение женщины. Из-за этого вылет задержали на 1 час 43 минут.

5 декабря глава РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает авиакомпаниям включать дебоширов в черный список и отказывать им в услугах.

Автор: Ольга Шпакова
#аэрофлот #происшествия #самолет #аршавин #алиса аршавина
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы Россия
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы
Накануне Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После обращения Роскомнадзора к руководству социальной сети страница была разблокирована.
12:47   6 Января 2018
2259
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия

РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

18:05   5 Января 2018
4230
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
18417
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
15111
Новости smi2.ru
Юрист прокомментировал требование Евросоюза о выплатах за эмбарго на ввоз свинины

Юрист прокомментировал требование Евросоюза о выплатах за эмбарго на ввоз свинины

 Американский самолет провел многочасовую разведку у побережья Крыма

Американский самолет провел многочасовую разведку у побережья Крыма

 Эксперты рассказали, насколько в России подорожает жилье в наступившем году

Эксперты рассказали, насколько в России подорожает жилье в наступившем году

 Разработчики назвали сроки выпуска летающего автомобиля в России

Разработчики назвали сроки выпуска летающего автомобиля в России