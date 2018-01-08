В Афганистане ликвидировали 15 боевиков ИГ

По меньшей мере 15 боевиков «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) были ликвидированы в ходе столкновений с афганскими силовиками, еще 20 получили ранения.

Об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на власти страны. По его данным, столкновения произошли в провинции Кунар в районе Чавки на востоке Афганистана.

Отмечается, что вечером в воскресенье, 7 января, боевики ИГ атаковали посты безопасности.Трое афганских полицейских также погибли в боях, еще 13 правоохранителей получили ранения. Согласно данным телеканала, столкновения в Чавки продолжаются до сих пор.